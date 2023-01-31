«КАМАЗы», химия и туризм: Минниханов назвал точки роста сотрудничества РТ и Абхазии

фото: пресс-служба Президента Татарстана

Товарооборот Татарстана и Абхазии пока небольшой, однако есть несколько точек для его дальнейшего увеличения. Об этом рассказал Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с главой Минэкономики Абхазии Кристиной Озган.

«Отношения Татарстана с Абхазией имеют давнюю и добрую историю. В августе 1994 года был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между нашими республиками. Абхазские делегации регулярно участвуют в различных мероприятиях в нашей республике. Товарооборот между Татарстаном и Абхазией пока небольшой, но есть хорошая динамика», — заметил руководитель РТ.

По его словам, республика готова поставлять Абхазии «КАМАЗы», шины, продукцию машиностроения, химии, нефтехимии, медицинские, в том числе фармацевтические, товары, а также делиться опытом в территориальном развитии, создании городской инфраструктуры и привлечении инвестиций. Кроме того, серьезной точкой роста может стать туризм и санаторно-курортное направление. Отдельно между Нурлатским и Гудаутским районами реализуется межмуниципальное соглашение о сотрудничестве.

Минниханов напомнил, что Россия признала Абхазию суверенным государством. Между ними действует договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, ведется работа по укреплению правовой базы, заключению соглашений в области экономики, гуманитарной сферы и др. В частности, действует российско-абхазская межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, где сопредседателем со стороны РФ является вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Абхазская делегация прибыла в Татарстан накануне. За это время ее участники провели встречи в Министерстве экономики РТ, а также посетили Агентство инвестиционного развития РТ, где ознакомились с инвестиционными проектами Татарстана.

Во встрече с делегацией Республики Абхазия приняли участие министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.