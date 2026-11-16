КАМАЗу присвоен наивысший показатель научно-технического развития

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

ПАО «КАМАЗ» присвоен рейтинг научно-технического развития РНТР1 «Высший уровень научно-технического развития». Такое решение приняло рейтинговое агентство AK&M, сообщает пресс-служба предприятия.

Присвоение данного рейтинга означает, что автогигант относится к классу компаний с самым высоким научно-техническим потенциалом. Такой показатель определен на основании Методики определения рейтинга научно-технического развития крупнейших российских компаний от 27 января 2026 года.

Научно-техническая деятельность КАМАЗа за 2025 год получила от рейтингового агентства 8,56 балла и отнесена к высшему уровню. Последний присваивается компаниям, получившим баллы в интервале от 7,01 до 10.

Вместе с тем на предприятии пояснили, что ключевым фактором присвоения рейтинга стал объем средств, направляемых на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Автозавод в минувшем году потратил на научные исследования 2,6 млрд рублей – 0,68% от всей выручки. За год компания сумела зарегистрировать 48 патентов и полезных моделей.

В пресс-службе добавили, что исследовательской работой занимается входящий в состав КАМАЗа научно-технический центр автомобильной промышленности, являющийся крупнейшим в СНГ. Инженеры центра вместе с российскими партнерами создали уникальный автомобиль – седельный тягач «КАМАЗ-54901» поколения К5, адаптированный для водителей с ограниченными возможностями здоровья.

При этом в компании уточнили, что основные направления исследовательских работ связаны с разработкой полезных моделей для грузовых автомобилей: конструкций двигателей, усовершенствование узлов и деталей. Также значительная часть нововведений нацелена на создание инновационного производственного оборудования.

Первый рейтинг научно-технического развития по итогам 2024 года AK&M опубликовала в январе 2026 года. Цель инициативы – провести оценку научно-технической деятельности крупнейших компаний и таким образом привлечь внимание общественности к вкладу крупных корпораций в инновационное развитие страны.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что акции КАМАЗа выросли на 16% после предложения Президента России Владимира Путина поддержать компанию.