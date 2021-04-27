Камазовец Сотников выиграл ралли «Золото Кагана»

Экипаж Дмитрия Сотникова из команды «КАМАЗ-мастер» выиграл ралли-рейд «Золото Кагана-2021». Лишь на одну минуту и 9 секунд татарстанцы опередили экипаж белоруса Сергея Вязовича из «МАЗ-Спорт Авто».

Накануне претендентов на победу разделяли три минуты. Сегодня же Вязович преодолел 247 километров четвертого спецучастка быстрее всех, опередив даже лидировавшего в легковом зачете россиянина Владимира Васильева на MINI. Впрочем, даже такого результата не хватило для победы над Сотниковым, отмечает пресс-служба челнинской команды.

Поначалу имел шансы на второе место в гонке и экипаж Айрата Мардеева. Но из-за «досадной поломки подвески кабины грузовика и вынужденной остановки» ему удалось занять лишь четвертую позицию (общее отставание — 48 минут 53 секунды). Третьим стал экипаж другого камазовца — Антона Шибалова (отставание — 29 минут 57 секунд).

Технические неудачи не позволили побороться за хорошие результаты экипажам Андрея Каргинова и Эдуарда Николаева. При этом хорошую оценку получил экипаж Сергея Куприянова, выступавший на газодизельном КАМАЗе.

Помимо прочего, свои силы на «Золоте Кагана» попробовали молодые спортсмены. У «КАМАЗ-мастера» это были Богдан Каримов в качестве пилота, Альберт Арсланов в качестве штурмана, а также Вадим Ахметов и Искандэр Романов в качестве механиков.

Второй этап чемпионата России по ралли-рейдам — «Золото Кагана-2021» завершился в Астраханской области. Его участники преодолели четыре спецучастка общей протяженностью 853 километра.