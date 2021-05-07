Камазовцы везут частицу Вечного огня, зажженного у кремлевской стены, ветеранам Челнов

В Москве стартовала акция «Огонь памяти», в ходе которой участники всероссийского автопробега передадут частицу Вечного огня, зажженного в мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата», ветеранам российских городов. Свою лампу получат и участники Великой Отечественной войны из Набережных Челнов, сообщили в пресс-службе КАМАЗа.

Акция проводится по инициативе Общественного народного фронта. Участие челнинцев в ней проходит по инициативе генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина.

Акция охватывает 11 российских регионов. Лампы с частицей Вечного огня будут доставлены в Липецк, Смоленск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Вологду, Набережные Челны и другие города.

В Татарстан символ неугасимой памяти везут водители «КАМАЗа-54901» Александр Коробков и Юрий Шахов. Они передадут огонь ветеранам Набережных Челнов 9 мая — во время праздничного торжества на майдане.

Фото: пресс-служба КАМАЗа