Камазовцы в четыре часа утра устроили велопробег в честь Дня памяти и скорби. Впервые к работникам компании присоединились представители других челнинских предприятий, сообщает пресс-служба автогиганта.

Ежегодный велопробег молодежи «КАМАЗа», приуроченный ко Дню Памяти и скорби, стартовал сегодня в 4 часа утра от мемориала, посвященного погибшим в Великой Отечественной войне.

Несколько десятков активистов собрались на территории лицея №84 на акцию «Свеча Памяти». Затем велоколонной проехали к мемориальному комплексу «Родина-мать» в поселке ГЭС, где возложили венок к Вечному огню.

Также камазовские волонтеры возложили цветы к братской могиле в поселке Тарловка, где в годы войны располагался госпиталь. Здесь они почтили минутой молчания погибших солдат.