Камазовцы отправят на Донбасс гуманитарную помощь

Работники КАМАЗа окажут гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщила пресс-служба предприятия.

На собранные камазовцами средства закуплена партия продовольственных товаров первой необходимости с длительным сроком хранения: приобретены макароны, гречневая крупа, мука, рыбные и мясные консервы, сахар, сгущенное молоко, подсолнечное масло и другие продукты. Общий вес гуманитарной помощи, которая отправится на Донбасс – более 21 тонны.

На КАМАЗе создан штаб и организован сбор средств с целью оказания поддержки населению ДНР и ЛНР. Продукты приобретает Фонд благотворительной и социальной помощи, в который работники делают добровольные пожертвования.