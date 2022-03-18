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Общество
18 марта 2022  10:38

Камазовцы отправят на Донбасс гуманитарную помощь

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Работники КАМАЗа окажут гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщила пресс-служба предприятия.

На собранные камазовцами средства закуплена партия продовольственных товаров первой необходимости с длительным сроком хранения: приобретены макароны, гречневая крупа, мука, рыбные и мясные консервы, сахар, сгущенное молоко, подсолнечное масло и другие продукты. Общий вес гуманитарной помощи, которая отправится на Донбасс – более 21 тонны.

На КАМАЗе создан штаб и организован сбор средств с целью оказания поддержки населению ДНР и ЛНР. Продукты приобретает Фонд благотворительной и социальной помощи, в который работники делают добровольные пожертвования.

 

#камаз #ДНР и ЛНР #гуманитарная помощь
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