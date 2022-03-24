Камазовцы отправили гуманитарную помощь жителям Донбасса

Продукты питания, приобретенные на благотворительные пожертвования работников «КАМАЗа», переданы в сборный пункт по Республике Татарстан, организованный в Казани, для последующей доставки жителям Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба предприятия.

Из сборного пункта гуманитарная помощь будет доставлена в ДНР и ЛНР. Отправка предполагается в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что на собранные камазовцами средства закуплена партия продовольственных товаров первой необходимости с длительным сроком хранения. Приобретены макароны, гречневая крупа, мука, рыбные и мясные консервы, сахар, сгущенное молоко, подсолнечное масло и другие продукты. Общий вес гуманитарной помощи, которая отправится на Донбасс – более 21 тонны.

На КАМАЗе создан штаб и организован сбор средств с целью оказания поддержки населению ДНР и ЛНР. Продукты приобретает Фонд благотворительной и социальной помощи, в который работники делают добровольные пожертвования.