news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
24 марта 2022  11:10

Камазовцы отправили гуманитарную помощь жителям Донбасса

news_top_970_100

Продукты питания, приобретенные на благотворительные пожертвования работников «КАМАЗа», переданы в сборный пункт по Республике Татарстан, организованный в Казани, для последующей доставки жителям Донецкой и Луганской народных республик, сообщила пресс-служба предприятия.

Из сборного пункта гуманитарная помощь будет доставлена в ДНР и ЛНР. Отправка предполагается в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что на собранные камазовцами средства закуплена партия продовольственных товаров первой необходимости с длительным сроком хранения. Приобретены макароны, гречневая крупа, мука, рыбные и мясные консервы, сахар, сгущенное молоко, подсолнечное масло и другие продукты. Общий вес гуманитарной помощи, которая отправится на Донбасс – более 21 тонны.

На КАМАЗе создан штаб и организован сбор средств с целью оказания поддержки населению ДНР и ЛНР. Продукты приобретает Фонд благотворительной и социальной помощи, в который работники делают добровольные пожертвования.

#камаз #Донбасс #ДНР и ЛНР #гуманитарная помощь
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное