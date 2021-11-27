В последнем календарном году уходящего года в первенстве ФНЛ челнинский «КАМАЗ» сыграл вничью в Калининграде с «Балтикой» со счетом 0:0.

Обыграв в предыдущем туре в Липецке «Металлург» автозаводцы прилетели в самый западный город России Калининград с намерением продлить победный выезд. Не продлили, но очко заработали. Как и все матчи тура в ФНЛ встреча началась с минуты молчания в память жертв трагедии на шахте в Кузбассе.

В первом тайме этого последнего в 2021 году по времени игры матча в первенстве ФНЛ соперники дружно пошли вперед. Очень активное начало. Но по закону жанра хозяева атаковали чаще и опаснее. «КАМАЗу» приходилось много времени проводить в обороне, отбиваться и фолить. Следствием чего стали три желтые карточки, полученные автозаводцами до перерыва.

Во втором тайме широкомасштабное наступление «Балтики» продолжилось. Челнинцы искали счастье в контратаках. Не нашли, но ворота свои отстояли в неприкосновенности А на 94-й минуте гости обязаны были вырвать победу, но Мингиян Бевеев не использовал чистый выход один на один. В итоге нулевая, но боевая ничья.

«Балтика» (Каланинград) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 0:0 (0:0). Предупреждены: Остойич, Мещанинов, Кленкин, Алейник — Хомуха, Янушковский, Тесленко, Аюкин, Кириллов, Баклов.

«КАМАЗ»: Баклов, Аюкин, Тесленко, Хомуха, Куликов, Бевеев, Калугин (Абазов, 86), Кириллов, Гаглоев (Гаглоев, 74), Воронин (Османов, 86), Янушковский (Мусаев, 61).

После 25 матчей в активе челнинцев стало 33 очка, 10-е место. В следующем туре в начале марта, точного календаря пока нет, «КАМАЗ» сыграет в Воронеже с «Факелом».