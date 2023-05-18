«КАМАЗ» запустит беспилотные тягачи для перевозки грузов по трассе М11

В середине июня по трассе М11 запустят коммерческое движение беспилотных магистральных тягачей. Об этом сообщил главный конструктор инновационных автомобилей – руководитель службы ПАО «КАМАЗ» Сергей Назаренко.

«Мы менее, чем через месяц запустим движение по трассе М11. Следующая на очереди – трасса М12», – рассказал спикер на Международном форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023».

По автодороге М11 тягачи будут перевозить грузы между Москвой и Санкт-Петербургом.

«КАМАЗ» вошел в проект «Маяк: беспилотные транспортные коридоры».