КАМАЗ запустил третий сезон всероссийского студенческого проекта

Фото: пресс-служба студенческих отрядов Республики Татарстан

В Набережных Челнах стартовал третий сезон Всероссийского студенческого производственного проекта «КАМАЗ». Этим летом на крупнейшем автопредприятии страны будут трудиться 320 участников Российских студенческих отрядов, представляющих 15 регионов России. Молодые специалисты пройдут профессиональную подготовку и начнут работу на четырех заводах компании по ключевым рабочим специальностям — от слесарей и сварщиков до токарей и электромонтёров.

Фото: пресс-служба студенческих отрядов Республики Татарстан©

По словам директора Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василия Ислаева, сотрудничество с молодёжью — это стратегически важное направление для КАМАЗа. За последние полтора года более 3 000 студентов прошли трудовую практику на предприятии, а семь человек даже приняли решение остаться в Татарстане и связать своё будущее с автогигантом. Четверо из них уже получили арендное жилье. Предприятием создаются условия не только для эффективной работы, но и для социальной адаптации и развития молодых кадров.

Фото: пресс-служба студенческих отрядов Республики Татарстан

В рамках проекта студенты также примут участие в волонтёрских инициативах, творческих конкурсах, съёмках юмористического сериала и серии мастер-классов. По итогам лета будет определён лучший студенческий отряд. За два предыдущих сезона студенты собрали свыше 15 000 грузовиков, 13 000 кабин и 6 500 двигателей. В этом году проект расширяет инфраструктуру — на базе КАМАЗа открылось уникальное пространство «СО.Здание», включающее коворкинги, переговорные и выставочную зону.

Фото: пресс-служба студенческих отрядов Республики Татарстан

Пространство стало первым в стране, созданным студотрядами совместно с работодателем, и развивается при поддержке грантов «Росмолодёжи» и Фонда РСО.