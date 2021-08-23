«КАМАЗ» запустил производство после корпоративного отпуска

Сотрудники «КАМАЗа» в понедельник, 23 августа, приступили к работе после оплачиваемого двухнедельного отпуска, сообщила пресс-служба предприятия.

За оставшиеся шесть рабочих дней августа планируется выпустить 1,2 тыс. автомобилей.

Корпоративный отпуск на «КАМАЗе» проходил в период с 9 по 22 августа. «Это заключительная часть отдыха работников компании в 2021 году. Первая и вторая части отпуска камазовцев прошли с 11 по 17 января и в период между майскими праздниками – с 4 по 8 мая. Практика единой даты отпуска для большей части персонала существует в компании с 2010 года», – говорится в пресс-релизе.

В штатном режиме продолжали работать подразделения, задействованные в сфере продаж, лизинга, планирования и подготовки производства, а также сервисные службы, которые занимались плановым ремонтом и модернизацией оборудования. Эти сотрудники компании отдыхают по специально разработанному графику отпусков.