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Экономика 10 марта 2023 17:55

КАМАЗ запретил работникам заказывать курьерскую доставку на работу

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С 13 марта на предприятиях КАМАЗа начнет действовать запрет на использование работниками курьерских услуг. Об этом пишет корпоративная газета «Вести КАМАЗа».

«Запретить получение работниками и лицами, находящимися на территории ПАО "КАМАЗ" и организаций с участием ПАО "КАМАЗ", любых видов частных доставок (продуктов питания, еды, парфюмерии, цветов и т.д.) курьерскими службами», – сказано в приказе, подписанном заместителем гендиректора по безопасности Сиренем Галиакберовом.

Отмечается, что директива связана с усилением безопасности автогиганта в контексте предупреждения угроз террористического и экстремистского характера. Запрет будет действовать до особого распоряжения.

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