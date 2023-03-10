КАМАЗ запретил работникам заказывать курьерскую доставку на работу

С 13 марта на предприятиях КАМАЗа начнет действовать запрет на использование работниками курьерских услуг. Об этом пишет корпоративная газета «Вести КАМАЗа».

«Запретить получение работниками и лицами, находящимися на территории ПАО "КАМАЗ" и организаций с участием ПАО "КАМАЗ", любых видов частных доставок (продуктов питания, еды, парфюмерии, цветов и т.д.) курьерскими службами», – сказано в приказе, подписанном заместителем гендиректора по безопасности Сиренем Галиакберовом.

Отмечается, что директива связана с усилением безопасности автогиганта в контексте предупреждения угроз террористического и экстремистского характера. Запрет будет действовать до особого распоряжения.