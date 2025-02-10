«КАМАЗ» занял почти 30% рынка тяжелых грузовиков по итогам января

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстанский автопроизводитель «КАМАЗ» в январе занял 27% рынка тяжелых грузовиков. Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале со ссылкой на статистику ГАИ.

«Согласно данным ГАИ по регистрациям новых грузовиков свыше 14 тонн, в январе 2025 года автомобили марки «Камаз» сохранили лидерство по продажам и заняли 27% рынка» – сказано в сообщении.

Всего за этот период зарегистрировали почти 5,1 тыс. грузовиков, из них без малого 1,4 тыс. – «КАМАЗ».

«Рост доли «КАМАЗа» отмечается с октября 2024 года. Тогда марка занимала 19% рынка. В ноябре и декабре доля ПАО «КАМАЗ» составляла 24 и 26% соответственно. Также стоит отметить, что «КАМАЗ» единственная компания на рынке грузовиков свыше 14 тонн, которая показала рост продаж по отношению к январю 2024 года. Рост «КАМАЗа» составил 4% при снижающемся на 30% рынке», – отмечается в сообщении автопроизводителя.