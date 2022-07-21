КАМАЗ займет на бирже 7 млрд рублей

КАМАЗ на Московской бирже разместит облигации на сумму 7 млрд рублей, сообщила пресс-служба предприятия.

«Изначально планировался объем выпуска в 5 млрд рублей, а первоначальный ориентир ставки купона находился на уровне 11,2% годовых. Совокупный спрос составил более 17 млрд рублей, что превысило планируемый объем выпуска в 3,4 раза. Высокий спрос на биржевые облигации позволил несколько раз произвести снижение диапазона ставки купона, закрепить на уровне 10,8% годовых и увеличить объем выпуска до 7 млрд рублей», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что интерес к бондам проявил «широкий круг инвесторов», в числе которых управляющие и инвестиционные компании, государственные и частные банки, а также физические лица.

Техническое размещение облигаций пройдет 22 июля.