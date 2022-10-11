КАМАЗ за девять месяцев 2022 года увеличил выпуск грузовиков на 4%

КАМАЗ с января по сентябрь этого года произвел свыше 32,2 тыс. автомобилей, что на 4% или на 1,2 тыс. грузовиков больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

Стоит отметить, что во второй половине 2022-го компания начала переориентироваться на выпуск полноприводных автомобилей. Кроме того, был значительно увеличен выпуск запасных деталей.

Для этого автопроизводителю пришлось задействовать все имеющиеся ресурсы, а также ввести на некоторых предприятиях 12-часовую рабочую смену с двойной оплатой сверхурочной работы задействованному персоналу.

