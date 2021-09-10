КАМАЗ за восемь месяцев увеличил производство на 23%

КАМАЗ в январе ­– августе 2021 года произвел более 27 тыс. машинокомплектов ­– на 23% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

В том числе в августе выпущено почти 2 тыс. машинокомплектов. Пресс-служба отмечает, что из-за корпоративного отпуска в прошлом месяце было только 11 рабочих дней.

В августе завод двигателей и совместное предприятие с Cummins «Камминз Кама» произвели 2,3 тыс. двигателей и силовых агрегатов, с начала года ­– 29,6 тыс. (рост на 21%).

Кроме того, запасные части в августе отгружены на сумму 1,2 млрд рублей, за восемь месяцев ­– на 19,9 млрд рублей (больше на 30,3%).