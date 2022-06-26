КАМАЗ взыскал с челнинского предпринимателя за контрафактные запчасти 100 тыс. рублей

ПАО «КАМАЗ» отсудило у челнинского предпринимателя 100 тыс. рублей. Он торговал контрафактными запчастями.

Решение принял Арбитражный суд Татарстана, сообщает пресс-служба челнинского автогиганта.

По информации предприятия, бизнесмен продавал запчасти в контрафактной упаковке, на которой была надпись «Оригинальные запчасти KAMAZ». Это обнаружила Служба безопасности «КАМАЗа».

Нарушителю предложили добровольно заплатить компенсацию в досудебном порядке. Но предприниматель не стал компенсировать предприятию ущерб.