КАМАЗ выведет на рынок малотоннажные грузовики в январе 2022 года

Компания «КАМАЗ» выведет на российский рынок новые автомобили в малотоннажном сегменте в январе 2022 года, сообщил главный конструктор инновационных автомобилей Сергей Назаренко газете «Вести КАМАЗа».

На рынок в первую очередь планируется вывести две модели: «Компас-9» полной массой 9,5 тонны и «Компас-12» - 11,99 тонны.

Реализацию машин планируется начать в Московском регионе. «Заказчики есть, они ждут отгрузки первой партии. В другие регионы будем двигаться поэтапно в течение следующего года», – сказал Назаренко.

Во втором полугодии 2022 года планируется вывести на рынок более компактные и легкие модели «Компас-5» (полной массой 5,5 тонны) и шеститонник «Компас-6».

Самой легкой машиной в новом семействе будет трехтонник «Компас-3» – прототип автомобиля появится в следующем году, серийное производство планируется начать не ранее конца 2023 года.

Традиционный сегмент для КАМАЗа – автомобили полной массой от 12 до 40 тонн, при том, что грузовое автомобилестроение – это диапазон от 2,5 до 650 тонн.

«Новый сегмент дает компании большую устойчивость во времена кризисов – когда идет падение продаж в одном сегменте, другие могут сохранять хорошие объемы продаж», – считает Назаренко.

Он подчеркнул, что от семейства грузовиков поколений К3, К4 или К5 в них нет ничего – это абсолютно новый модельный ряд.

«У нас было несколько подходов. Один из них – собрать собственный автомобиль на узлах европейского производства. Тогда күрс доллара был на уровне 33-35 рублей, и мы получали адекватную цену автомобиля на рынке России. Но из-за резкого двукратного повышения курса валют наша концепция рассыпалась. Мы пошли по другому пути: применяем компонентную базу от нашего партнера с китайского рынка, фирмы JAC. <…> Машины JAC мы испытали на дорогах России. Для нас это не кот в мешке», – сообщил Назаренко.

По его словам, путь по привлечению партнера был выбран для сокращения сроков разработки машины и постановки на производство, а также снижения рисков, и в первую очередь инвестиционных.

«В «Компасе», безусловно, есть элементы и узлы, которые разработали мы, но в целом пока это заимствованная платформа. Перед нами стоит задача локализовать основные узлы и детали в течение ближайших пяти-шести лет до очень высокого уровня с тем, чтобы мы могли с полным правом назвать эту машину камазовской. Хотя уже сейчас автомобиль сертифицирован как бренд «КАМАЗ», и продавать мы его будем сами через свои сбытовые и сервисные центры, а интерес фирмы JAC в проекте в расширении объемов сбыта комплектующих деталей и узлов для сборки», – сообщил Назаренко.

В перспективе компания планирует производить более 10 тыс. малотоннажных автомобилей в год.