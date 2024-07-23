КАМАЗ выступил с заявлением по поводу ФК «Зенит»

КАМАЗ не финансирует ФК «Зенит» и не имеет договоров о партнёрстве с клубом. Об этом сообщили в телеграм-канале предприятия.

Напомним, ранее на сайте «Зенита» появилось сообщение о том, что «KAMAЗ стал официальным партнером футбольного клуба». В публикации писали, что «целью нового сотрудничества является продвижение бренда и продуктов ПАО «КАМАЗ». Именно по поводу этого заявление компания и опубликовала свой комментарий.

«Договор о партнёрстве заключил наш дилер из Петербурга ТЦ «Восток», которому мы разрешили использовать наш бренд», - объяснили в пресс-службе татарстанского производителя грузовиков.

Уточняется, что КАМАЗ продолжает финансировать детскую спортивную футбольную школу «КАМАЗ». Ее воспитанники играют во многих российских профессиональных командах.

«ФК «Зенит» ранее уже сотрудничал с ТЦ «Восток» на протяжении нескольких спортивных сезонов с 2016 года. В рамках партнёрства помимо совместных рекламных активностей зенитовцы принимали участие в тест-драйве автомобилей KAMAЗ, предоставленных дилерами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ТЦ «Восток» – официальный дилерский центр ПАО «КАМАЗ» по продаже и обслуживанию автомобилей c 2011 года.