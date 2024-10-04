КАМАЗ выпустил юбилейный, 2,5-миллионный автомобиль

Торжественная демонстрация юбилейного, 2,5-миллионного тягача КАМАЗ прошла сегодня на территории предприятия. В мероприятии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

«Знаковое событие для КАМАЗа, для нашей республики и в целом для всей страны. Были разные этапы в истории КАМАЗа, но он устоял. Даже сегодня, в санкционных условиях, это передовой лидер машиностроения нашей страны», — заявил руководитель Татарстана.

По его словам, главной заслугой автогиганта явялется его трудовой коллектив и директор предприятия. Он искренне поблагодарил каждого работника КАМАЗа за самоотверженный труд на благо Татарстана и России в целом.

«Что такое Татарстан? Конечно же, это КАМАЗ. Это наш фирменный бренд, который мы всегда приводим», — заключил Минниханов.

В свою очередь, Алиханов поздравил собравшихся с профессиональным праздником — Днем машиностроителя.

«Когда смотришь на эти машины, берет гордость за нашу страну и за ту продукцию, которую мы выпускаем», — сказал министр.