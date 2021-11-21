ФК «КАМАЗ» выиграл в Липецке

В очередном матче первенства ФНЛ челнинский «КАМАЗ» победил в Липецке «Металлург» со счетом 1:0, забив единственный мяч в самом начале встречи.

Автозаводцы мирно заканчивают 2021 год, играя вничью. Сегодня в Липецке они очень быстро прервали свою миролюбивую полосу. Уже на четвертой минуте был забит единственный и решающий гол.

В первом тайме гости быстро захватили инициативу в свои руки, так что гол Евгения Воронина был вполне логичным. Когда массированная атака челнинцев вроде бы задохнулась, защитники «Металлурга» потеряли мяч у своей штрафной. Тут Воронин и нанес неотразимый удар, 0:1. До перерыва особых изменений в игре не произошло, ее условия диктовал «КАМАЗ». Разве что раз штанга помогла гостям.

Во второй половине встречи хозяева предприняли массу усилий, чтобы отыграться. Автозаводцам пришлось немало времени провести в обороне, отбивая одну атаку за другой. Поэтому град желтых карточек, полученных гостями, был пускай и вынужденным, но и оправданным. В конечном итоге челнинцы свой единственный гол отстояли, одержав очень важную победу, всего вторую на чужом поле за 10 матчей в гостях.

«Металлург» (Липецк) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 0:1 (0:1). Гол забил Воронин (4). Предупреждены: Сухарев, Киселев — Бевеев, Тесленко, Абазов, Свежов, Игнатенко.

«КАМАЗ»: Баклов, Хомуха, Куликов, Бевеев, Абазов, Тесленко, Свежов, Воронин (Евсеев, 89), Кириллов (Османов, 79), Гаглоев (Игнатенко, 65), Янушковский (Мусаев, 65).

После 24 матчей в активе челнинцев стало 32 очка, 13 место. В последнем туре нынешнего года 27 ноября «КАМАЗ» сыграет в Калининграде с «Балтикой».