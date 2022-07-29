КАМАЗ вводит масочный режим

В офисах компании «КАМАЗ» и местах скопления людей на производствах с 1 августа вводится масочный режим, сообщила пресс-служба компании.

«В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в целом по стране, в республике и на «КАМАЗе» в частности, штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции принял решение с понедельника ввести масочный режим в офисах предприятия и местах скопления людей на производствах (проходные, столовые и так далее)», ­– говорится в сообщении.

Также штаб предприятия призвал сотрудников проводить ревакцинацию.

«Данные решения приняты с целью сохранения здоровья коллектива и недопущения массового заболевания коронавирусом», – подчеркивается в информации.