КАМАЗ ввел трехдневку для админперсонала, основное производство работает в прежнем режиме

Компания «КАМАЗ» сегодня ввела трехдневную рабочую неделю для части персонала, не занятого на основном производстве, сообщила газета «Вести КАМАЗа».

«По сокращенному графику начали трудиться руководители, специалисты и служащие (РСиС), а также рабочие тех производственных участков, которые испытывают дефицит комплектующих. Для основной массы сотрудников производства график остался традиционным», – отмечает издание.

Для тех, у кого нагрузка сократилась организованы временные работы. Всего они будут предложены 5,5 тыс. камазовцам. «Эта мера позволит предприятию удержать уровень доходов своих работников и сохранить трудовой коллектив», – говорится в публикации.

Решение о неполной рабочей неделе было принято руководством «КАМАЗа» и профкомом организации еще в марте на период с мая по ноябрь. «Но на данный момент оно реализуется лишь частично», – уточняют «Вести КАМАЗа».

Руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев уточнил «Татар-информу», что основное призводство работает как и раньше. «Производство продолжает работать в обычном режиме. КАМАЗ, как и ранее, держит темп сборки не менее 180 автомобилей в сутки», – отметил он.

По его словам, приказ касается в основном тех, кто работал с зарубежными поставщиками и заказчиками, во взаимодействии с которыми в текущей ситуации возникли сложности.