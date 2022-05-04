КАМАЗ вручит ветеранам пледы и наборы продуктов

В рамках празднования Дня Победы КАМАЗ поздравит ветеранов Великой Отечественной войны и проведет ряд мероприятий. Сегодня на КАМАЗе числятся 153 ветерана.

В Telegram-канале ПАО «КАМАЗ» уточняется, что каждый ветеран к празднику получит плед и набор продуктов. Также на их счета переведены определенные денежные суммы.

В заводских музеях пройдут экскурсии для учеников, посвященные подвигу советских людей в годы Великой Отечественной войны.

После двухлетнего перерыва в подразделениях «КАМАЗа» состоятся концерты и встречи. Руководители автогиганта вместе с ветеранами возложат цветы к Вечному огню и почтут всех павших солдат минутой молчания.

Кроме того, 5 мая концертная программа из-за погодных условий с площади Азатлык переносится в ДК «КАМАЗ», вход на мероприятие будет свободным. В программе — показ фильма «Солдатик» и выступления театра танца «Булгары».