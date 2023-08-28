КАМАЗ вручил школьные наборы детям из Лисичанска, отдохнувшим в лагерях Татарстана

Фото: телеграм-канал КАМАЗа

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и депутат Госдумы РФ Альфия Когогина пообщались с детьми из Лисичанска, отдохнувшими в детских лагерях Татарстана. Руководитель автогиганта вручил ребятам школьные наборы. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

«Мы были рады принять вас в Набережных Челнах, подготовить для вас интересную развлекательную и познавательную программу. Вы узнали много нового о республике, культуре народа, и о крупнейшем машиностроительном предприятии России — заводе "КАМАЗ"», — заявил Когогин и поздравил ребят с завершением четвертой лагерной смены и наступающим Днем знаний.

Аналогичные школьные наборы получили и семьи из ЛНР и ДНР, которые оказались в трудной жизненной ситуации и сегодня проживают в Челнах.

Всего за четыре летние смены в республике отдохнули 490 детей из Лисичанска. Автогигант также поддержал инициативу депутата Госдумы РФ Альфии Когогиной по организации отдыха детей нового региона России в лагерях компании. Предприятие профинансировало расходы на организацию отдыха школьников в комплексе «Саулык», который входит в структуру ПАО «КАМАЗ».