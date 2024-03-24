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КамАЗ врезался в столб после столкновения с легковушкой в Казани
Сегодня в районе полудня на Беломорской улице в Казани произошло ДТП с участием грузового авто. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
Предварительно, 60-летний водитель «Лада Веста» при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и столкнулся со встречным грузовым автомобилем КамАЗ. В результате столкновения КамАЗ отбросило на опору линий электропередачи.
«В результате ДТП автомобили получили технические повреждения, пострадавших нет», – добавили в ведомстве.
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