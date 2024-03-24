КамАЗ врезался в столб после столкновения с легковушкой в Казани

Сегодня в районе полудня на Беломорской улице в Казани произошло ДТП с участием грузового авто. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Предварительно, 60-летний водитель «Лада Веста» при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступил дорогу и столкнулся со встречным грузовым автомобилем КамАЗ. В результате столкновения КамАЗ отбросило на опору линий электропередачи.

«В результате ДТП автомобили получили технические повреждения, пострадавших нет», – добавили в ведомстве.