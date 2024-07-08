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КАМАЗ временно приостановил производство основной продукции из-за корпоративного отпуска
С 8 июля по 21 июля продлится вторая часть корпоративного оплачиваемого отпуска работников КАМАЗа. Уточняется, что производство основной продукции приостановят на этот период, и оно будет запущено лишь 22 июля, следует из сообщения компании.
При этом в штатном режиме в дни июльского корпоративного отпуска продолжит работать часть персонала, занятая реализацией продукции, составлением различной отчётности, а также сотрудники, которые считают зарплаты, принимают и увольняют работников, обрабатывают срочную документацию, согласуют договоры, ремонтируют оборудование.
«Этим работникам ежегодный основной и дополнительный отпуска, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, предоставляются в течение года, в соответствии с утверждённым графиком отпусков», — говорится в сообщении.
Напомним, корпоративный отпуск «камазавцев» в 2024 году был утверждён в количестве 21 календарного дня. Первый период продлился со 2 по 8 мая (7 календарных дней), а теперь до 21-го июля будет длиться вторая часть. Оставшаяся часть отпуска (7 дней) и дни дополнительного отпуска предоставляются работникам в течение года равномерно, в соответствии с утверждённым графиком отпусков.
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