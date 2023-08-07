КАМАЗ возобновил производство грузовиков после корпоративного отпуска

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

Сегодня сотрудники ПАО «КАМАЗ» приступили к работе после оплачиваемого двухнедельного корпоративного отпуска, который в этом году проходил с 24 июля по 6 августа. На предприятии запустили главный сборочный конвейер компании, до конца месяца планируется выпустить более 3 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба «КАМАЗа».

Корпоративный отпуск предприятие организует регулярно в течение последних нескольких лет – это делается, чтобы организовать производство и рабочее время сотрудников наиболее рационально и эффективно. Все основные производства на время отпуска приостанавливаются.

Работали в течение этих двух недель только сотрудники, которые занимаются реализацией продукции, инвентаризацией, документами и так далее. Они уходят в отпуска по графику в течение года.