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КАМАЗ возобновил производство грузовиков после корпоративного отпуска
Сегодня сотрудники ПАО «КАМАЗ» приступили к работе после оплачиваемого двухнедельного корпоративного отпуска, который в этом году проходил с 24 июля по 6 августа. На предприятии запустили главный сборочный конвейер компании, до конца месяца планируется выпустить более 3 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба «КАМАЗа».
Корпоративный отпуск предприятие организует регулярно в течение последних нескольких лет – это делается, чтобы организовать производство и рабочее время сотрудников наиболее рационально и эффективно. Все основные производства на время отпуска приостанавливаются.
Работали в течение этих двух недель только сотрудники, которые занимаются реализацией продукции, инвентаризацией, документами и так далее. Они уходят в отпуска по графику в течение года.
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