КАМАЗ возглавил рейтинг налогоплательщиков в Челнах

КАМАЗ возглавляет рейтинг налогоплательщиков в Набережных Челнах. На долю автогиганта пришлось 18% всего подоходного налога. Об этом на аппаратном совещании сообщила глава Управления финансов города Светлана Мулюкова.

На втором месте ООО «УК «ТрансТехСервис», доля которого составила 3,6%. Кроме того, среди тех, кто вошел в топ, Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С. П. Титова (2,5%), АО «Ремдизель» (1,4%). Доля предприятий ООО «НПО «Ростар», ОАО «РИАТ», «Челны-хлеб» составила по 0,8%.

«Также на 43%, или на 40,6 млн рублей, к 2020 году увеличилось поступление налога на доходы физических лиц от резидентов ТОСЭР и по итогам 2021 года составило 135 млн рублей. В консолидированный бюджет Республики Татарстан НДФЛ ими перечислен в сумме 496 млн рублей», — отметила спикер.

В список предприятий ТОСЭР, обеспечивших наибольшее поступление НДФЛ в бюджет города, входят «Набережночелнинский трубный завод», «Хайер индастри рус», завод металлоконструкций «Метлайн», «Хайер лаундри машин рус», «Индел» и АПК «Камский».