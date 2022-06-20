КАМАЗ во втором контрольном матче сборов проиграл ульяновской «Волге»
Челнинский КАМАЗ уступил «Волге» (1:2) во второй контрольной игре предсезонных сборов. Матч состоялся в Ульяновске.
Стоит отметить, что по обоюдному решению команд встреча состоялась в формате трех таймов по 45 минут.
Единственный мяч в составе КАМАЗа на 65 минуте матча забил атакующий полузащитник челнинского клуба Ильнур Бадртдинов. В третьем тайме хозяева забили два мяча и добились победы.
Напомним, до старта сезона челнинцы проведут еще как минимум одну товарищескую игру 24 июня против казанского «Рубина».
Ранее КАМАЗ подтвердил свое участие в сезоне 2022/23 Футбольной национальной лиги. Челнинский клуб, который занял в предыдущем розыгрыше ФНЛ 17-е место, заменит в новом сезоне первого дивизиона страны прекративший свое существование «Спартак-2».
Таким образом, в следующем сезоне ФНЛ выступят сразу три татарстанских клуба: «Рубин» (Казань), «Нефтехимик» (Нижнекамск), КАМАЗ (Набережные Челны).