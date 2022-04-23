«КАМАЗ» вновь не победил

В очередном домашнем матче первенства ФНЛ челнинский «КАМАЗ» и московское «Торпедо» разошлись миром со счетом 0:0. «КАМАЗ» после зимнего перерыва никак не может победить. А тут в Челны приехал трехкратный чемпион СССР «Торпедо». И на этот раз камазовцы успеха не добились.

Первый тайм прошел в примерно равной и не изобилующей опасными моментами игре. До перерыва забить никому не удалось.

Во втором тайме хозяева немного прибавили в активности, сумев создать первый голевой момент. Но и только. Не помогли «Камазу» и массированные замены всей линии нападения. Автозаводцы продолжают в этом году свою серию без побед.

В следующем туре 30 апреля в Красноярске «КАМАЗ» сыграет с «Енисеем».

«КАМАЗ» (Набережные Челны) - «Торпедо» (Москва) — 0:0 (0:0)

Предупреждены: Замалиев, Мамин - Лаптев.

«КАМАЗ»: Мамин, Морозов, Куликов, Аюкин, Смирнов, Замалиев, Кириллов (Бадртдинов, 78), Воронин (Игнатенко, 90), Пальцев (Казимир, 86), Калугин (Лопатин, 78), Янушковский (Акоста, 78).