КАМАЗ вложит 4 млрд рублей в модернизацию производства в Башкортостане

КАМАЗ планирует модернизировать производство пассажирского транспорта на дочернем предприятии «НЕФАЗ» в Нефтекамске (Башкортостан) за 4,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Инвестпроект предполагает двукратное увеличение производственных мощностей по выпуску пассажирского автотранспорта с 1,5 тыс. до 3 тыс. единиц в год. Планируется организовать высокотехнологичное производство, в том числе сварочное, окрасочное и сборочное. Проект рассчитан на 2022-2024 годы.

Рассматривается возможность получения господдержки через заключение специального инвестиционного контракта.

В прошлом году предприятие отгрузило 6,9 тыс. самосвальных установок, 2,7 тыс. единиц грузовой прицепной техники, 436 единиц емкостно-наливной техники, 1,6 тыс. пассажирских автобусов, 211 электробусов, 650 вахтовых салонов.

За последние три года объемы производства «НЕФАЗа» выросли более чем в два раза, в том числе за счет роста продаж автобусной техники. Ожидается, что в 2021 году объем выпуска продукции и услуг «НЕФАЗа» составит более 30 млрд рублей.

Объем инвестиций предприятия в 2020 году составил 154 млн рублей, за 10 месяцев 2021 года – 251 млн рублей.