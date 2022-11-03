«КАМАЗ» влетел в стоявшую на трассе легковушку в Татарстане, водитель авто погиб

Авария произошла сегодня вечером на 37-м километре трассы Казань – Ульяновск в Верхнеуслонском районе республики. «КАМАЗ» въехал в стоявшую на дороге «Ладу» – она стояла там из-за того, что стала участником еще более раннего ДТП на этом месте.

Фото: ГИБДД РТ

Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля в результате столкновения скончался на месте, пассажир получил различные травмы.

Фото: очевидцы

Как рассказали «Татар-информу» очевидцы случившегося, до наезда «КАМАЗа» на этом месте произошло ДТП с четырьмя автомобилями, включая «Ладу».

Фото: очевидцы

Погибший водитель оказался зажат в салоне авто. Пострадавшую пассажирку увезли в ближайшую больницу.