«КАМАЗ» влетел в стоявшую на трассе легковушку в Татарстане, водитель авто погиб
Авария произошла сегодня вечером на 37-м километре трассы Казань – Ульяновск в Верхнеуслонском районе республики. «КАМАЗ» въехал в стоявшую на дороге «Ладу» – она стояла там из-за того, что стала участником еще более раннего ДТП на этом месте.
Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля в результате столкновения скончался на месте, пассажир получил различные травмы.
Как рассказали «Татар-информу» очевидцы случившегося, до наезда «КАМАЗа» на этом месте произошло ДТП с четырьмя автомобилями, включая «Ладу».
Погибший водитель оказался зажат в салоне авто. Пострадавшую пассажирку увезли в ближайшую больницу.