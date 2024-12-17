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«КамАЗ» влетел в опору ЛЭП в Казани, пассажир с травмами в больнице
На Фермском шоссе в Казани произошло ДТП, в котором пострадал один человек.
Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель автоцистерны «КамАЗ» не выбрал безопасную скорость и потерял управление, вследствие чего автомобиль столкнулся с опорой линии электропередачи.
В результате ДТП пострадал пассажир «КамАЗа», с переломом ноги его доставили в РКБ.
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