news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 17 декабря 2024 20:46

«КамАЗ» влетел в опору ЛЭП в Казани, пассажир с травмами в больнице

Скопировать ссылку

На Фермском шоссе в Казани произошло ДТП, в котором пострадал один человек.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель автоцистерны «КамАЗ» не выбрал безопасную скорость и потерял управление, вследствие чего автомобиль столкнулся с опорой линии электропередачи.

В результате ДТП пострадал пассажир «КамАЗа», с переломом ноги его доставили в РКБ.

#дтп в казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100