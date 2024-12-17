«КамАЗ» влетел в опору ЛЭП в Казани, пассажир с травмами в больнице

На Фермском шоссе в Казани произошло ДТП, в котором пострадал один человек.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, водитель автоцистерны «КамАЗ» не выбрал безопасную скорость и потерял управление, вследствие чего автомобиль столкнулся с опорой линии электропередачи.

В результате ДТП пострадал пассажир «КамАЗа», с переломом ноги его доставили в РКБ.