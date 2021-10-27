КАМАЗ вакцинировал 80% процентов персонала

Около 28,8 тыс. сотрудников «КАМАЗа» полностью прошли вакцинацию от коронавируса, что составляет 80% от среднесписочной численности сотрудников, сообщила пресс-служба предприятия.

Первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 30,8 тыс. человек или 85,7% персонала.

В дочерних предприятиях «КАМАЗа» сотрудники также активно вакцинируются. В частности, на площадках в Башкирии – в ПАО «НЕФАЗ» и Туймазинском заводе автобетоновозов (ПАО «ТЗА») вакцинированы 53,6 % и 69,4 % персонала, соответственно. В ПАО «Тутаевский моторный завод» (ТМЗ), дочернем предприятии «КАМАЗа» в Ярославской области, вакцинировано 49,7% персонала, на предприятиях группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), также входящей в структуру «КАМАЗа», – 66%. В ООО «Димитровградский литейный завод» (ООО «ДЛЗ») уровень вакцинации достиг 66,1 % от среднесписочной численности сотрудников.

Вакцинацию камазовцы проходят в здравпунктах заводов и подразделений без отрыва от производства.

Ранее сообщалось, что «КАМАЗ» продолжит производство автомобилей в период 30 октября-7 ноября, объявленные Президентом РФ Владимиром Путиным.

Продолжит работать персонал КАМАЗа, необходимый для производства автомобильной техники, запчастей и продукции диверсификации, сервисные подразделения, отдельные специалисты бухгалтерии, финансовой и правовой служб и контингент, осуществляющий некоторые другие виды деятельности.

Решение принято в том числе, с учетом высокого процента вакцинации персонала на «КАМАЗе».

Часть сотрудников подразделений будет освобождена от выхода на рабочие места.

«КАМАЗ» входит в число системообразующих предприятий.