КАМАЗ в январе увеличил производство грузовиков в 1,8 раза

Компания «КАМАЗ» в январе произвела 3,4 тыс. машинокомплектов, сообщила пресс-служба предприятия.

Выпуск продукции оказался в 1,8 раза больше, чем завод произвел в январе 2021 года. Однако в этом году «КАМАЗ» отменил корпоративный отпуск, который, как правило, начинался сразу после новогодних каникул. В результате в январе этого года завод работал 16 дней, годом ранее – только 10 дней.

«Напомним, в 2022 году в связи с увеличением количества заказов руководством «КАМАЗа» было принято решение не планировать традиционный корпоративный отпуск на январь, как это было последние несколько лет, а загрузить этот месяц под производство», - отметила пресс-служба.

Вместе с тем производство грузовиков на 17% превысило бизнес-план, установленный для января этого года.