«КАМАЗ» в топ-5, «Нефтехимик» в 10-ке: итоги первой половины сезона в Первой лиге

По итогам первой половины чемпионата в Первой лиге «КАМАЗ» обосновался в топ-5, «Нефтехимик» - в десятке. Возглавляют турнирную таблицу «Факел» и «Урал». С чем подошли команды ФНЛ к зимнему перерыву в сезоне-2025/26 - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fckamaz.ru

«КАМАЗ» на пятом месте по итогам первой половины в Первой лиге

«КАМАЗ» закончил первую половину чемпионата Первой лиги на пятом месте. Челнинцы весьма достойно ушли на перерыв. В рамках заключительного 21 тура автозаводцы заработали одно очко в копилку, сыграв вничью с одним из лидеров первой тройки московской «Родиной» (0:0) в Химках.

После ухода экс-наставника Ильдара Ахметзянова все ожидали, что челнинская команда осеротеет и неизвестно как проявит себя при новом специалисте Антоне Хазове. Однако, судя по последним выступлениям команды, 46 -летний специалист всем доказал, что готов к самостоятельной работе в качестве главного тренера команды Первой лиги. Под его руководством челнинцы в 11 матчах шесть раз сыграли вничью, в трех из которых одержали победы и лишь в двух встречах уступили. С приходом Хазова камазовцы приумножили свой результат вдвойне, поднявшись с 10 строчки на 5-ую. И это настоящее достижение для коллектива из Набережных Челнов.

Более того, если подопечные Антона Хазова в таком же духе завершат сезон - это будет во многом уже победой для челнинского клуба. Так как за последние годы по итогам чемпионата команда не поднималась выше 10-го места. Ранее мы уже говорили, что у челнинского клуба нет конкретных задач выхода в Премьер-лигу. Даже если пофантазировать и представить, что автозаводцы каким-то чудом обойдут «Факел» или «Урал». У команды из Набережных Челнов скорее всего мало шансов пополнить «элиту». В первую очередь из-за отсутствия должного бюджета.

Так что рейтинг в таблице для автозаводцев - лишь причина для самолюбования и повод хоть как-то порадовать местных болельщиков. Многие из которых еще помнят времена, когда их команда выступала в Высшем дивизионе российского чемпионата (1993-1998 гг.) В 1994 году автозаводцы даже шли в тройке лидеров на протяжении всего сезона. А в 1995 году приняли участие в Кубке УЕФА Интертото, где дошли до полуфинала. Эти результаты считаются одними из наивысших и наиболее значимых в истории челнинского клуба.

Фото: fcnh.ru

«Нефтехимик» закрепился в десятке после первой части чемпионата

У второй татарстанской команды «Нефтехимика», в отличие от челнинских собратьев, дела идут чуть хуже, но не повально. Они идут на 9 месте с 28 очками. Правда если вспомнить итоговые выступления нижнекамцев в двух последних сезонах (12-е и 11-е место), то результат вполне неплохой.

В целом в первой половине сезона «Нефтехимик» выступил довольно ровно. В матчах с лидерами нижнекамцы держались достойно. На старте сезона они сыграли вничью с костромским «Спартаком» (1:1). Против «Урала» провели две очных встречи, одна из которых завершилась ничейным результатом (1:1), а во втором матче даже обыграли екатеринбуржцев, правда с минимальным счетом (1:0). Но были и разгромные поражения от «Родины» (5:1) причем дома. Соседям из Набережных Челнов в Нижнекамске хозяева тоже проиграли (3:1).

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков работает в клубе с 2021 года. Первые два сезона под его руководством можно назвать успешными. По итогам турнира нижнекамская команда стабильно входила в топ-10 и занимала 7-е и 6-е места. На протяжении двух последних сезонов «Нефтехимик» не поднимался выше десятки (12-е и 11-е место). Если нижнекамцы продолжат свои выступления в том же духе, у коллектива Кирилла Новикова есть все шансы подправить не самую позитивную тенденцию.

В Нижнекамске от «Нефтехимика», как и в Набережных Челнах от «КАМАЗа» не ждут заоблачных результатов. Иначе бы Новикова с текущими результатами давно бы отправили в отставку, как это делают в клубах с большими финансами и турнирными задачами.

Фото: fakelfc.ru

В «Факеле» с кандидатурой Василенко не прогадали

Наглядный пример тренерских отставок – воронежский «Факел». В середине сезона, несмотря на итоговый результат (первое место), руководство снова пошло на кардинальные меры, как и три года подряд и сменило наставника. Вместо Игоря Шалимова снова вернули Олега Василенко, который ранее возглавлял воронежский клуб в 2020 году и вывел команду в Премьер-лигу через два года. После чего с Василенко расстались на старте сезона-2022/23 в РПЛ, видимо посчитав, что он не сможет работать в «элите». Судя по всему турнирным положением руководство воронежского клуба не убедить.

В случае с Шалимовым, по мнению некоторых экспертов, руководство не устраивало видение футбола и тренерский стиль бывшего наставника. Напомним, 56-летний специалист возглавил воронежцев в апреле 2025 года перед вылетом в ФНЛ и сменил на данном посту Дмитрия Пятибратова. Известно, что руководство хотело видеть на этом месте Алексея Ребко или Сергея Юрана, но в итоге сошлись на кандидатуре Шалимова. Отметим, ранее он работал с такими командами как «Краснодар», «Химки», «Ахмат» и «Урал». При этом каких-то значимых достижений ни с одним из этих клубов Шалимов не заработал.

То же самое можно сказать и об Олеге Василенко. В своей тренерской карьере он чаще начинал с работы ассистента. Зато может похвастаться опытом сотрудничества с самим Гусом Хиддинком в «Анжи» (2012 г.). На сегодняшний день можно сказать, что руководство «Факела» не прогадало с выбором нового наставника. После 11 матчей под началом 52-летнего специалиста воронежцы сыграли 11 игр и всего лишь в двух потерпели поражение. Остальные встречи сложились в пользу воронежской команды. На сегодняшний день таблицу Первой лиги с 48 очками «Факел» уверенно возглавляют и имеет приличный отрыв от идущего следом «Урала» (41 очко). В текущем сезоне воронежская команда настроена вернуть себе место в «элите».

Фото: pfc-cska

Принесет ли результат «Уралу» смена Ромащенко на Березуцкого?

В «Урале» тоже следуя глобальным футбольным тенденциям поменяли наставника. Правда в Екатеринбурге прежде дождались завершения первой части чемпионата и затем вместо Мирослава Ромащенко назначили экс-наставника московского ЦСКА Василия Березуцкого. Судя по всему разговоры о смене тренера ходили и до перерыва, потому что впервые новость прозвучала от самого Ромащенко. После чего об отставке объявили и в екатеринбургском клубе. Известно, что помимо Березуцкого в списке кандидатов екатеринбургского клуба значились Александр Сторожук и Александр Кержаков. По некоторым данным протеже последнего даже являлся экс-президент РФС Виталий Мутко.

В Первой лиге «Урал» обивается второй сезон подряд и конечно же жаждет возвращения в РПЛ. Ромащенко возглавил «Урал» как раз год назад, в зимний перерыв. И если до конца сезона никто не ожидал быстрого взлета от екатеринбургской команды, то начало сезона-2025/26 во многом стало определяющим. На старте «Урал» выдал шесть побед, а затем наступил небольшой спад. Екатеринбуржцы проиграл дома «СКА-Хабаровску» (1:2), «КАМАЗу» (5:1) и вылетели из Кубка России, уступив главному конкуренту в Первой лиге – «Факелу» (1:0). Это и стало первым поводом руководства для беспокойства.

Далее у «Урала» последовала серия из пяти побед и снова небольшой спад в виде поражения от «Нефтехимика» (1:0) и ничейных результатов с костромским «Спартаком» (1:1) и ульяновской «Волгой» (0:0). Что позволило чуть не угодить в зону стыков и на семь очков в таблице оторваться «Факелу». Это в очередной раз насторожило руководство екатеринбургского клуба.

Несмотря на лучший показатель в лиге по ожидаемым голам (38,21 xG), второе место в Первой лиге по владению мячом (59%) и третье место по интенсивности в прессинге «Урала» под руководством Ромащенко, в клубе пожелали все-таки расстаться с 51-летним специалистом. В Екатеринбурге хотят быть только первыми. Да, при Ромащенко в «Урале» беспроигрышные серии сменяли поражениями, но была стабильность, которая все же приводила клуб в середине сезона к первой строчке в таблице и сейчас позволила екатеринбуржцам зацепиться за вторе место. Сможет ли клуб достигнуть первого места благодаря усилиям Василия Березуцкого – пока вызывает вопросы. После ЦСКА (с 2022 г.) 43-летний специалист не имел опыта ни с одним клубом в российской лиге и работал в азербайджанском «Сабахе» и ассистентом в «Шанхае Шэньхуа».