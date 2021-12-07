КАМАЗ в ноябре увеличил выпуск грузовиков на четверть

КАМАЗ в январе-ноябре произвел 39,7 тыс. автомобилей – это на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба предприятия.

В том числе в прошлом месяце компания выпустила 4,2 тыс. грузовиков – это на 25,6% превышает показатель того же месяца прошлого года.

Нарастили производство завод двигателей и совместное предприятие с Cummins СП «Камминз КАМА». За 11 месяцев они суммарно произвели 43,3 тыс. двигателей и силовых агрегатов (больше на 18,5 %), в ноябре – 4,5 тыс. (рост на 18,8%).

Дилеры, сервисные центры, корпоративные и другие потребители КАМАЗа получили в ноябре запчасти на сумму 2,9 млрд рублей (больше на 26,2%), с начала года – на 28 млрд рублей (рост на 25%).