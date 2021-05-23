«КАМАЗ» в Набережных Челнах разгромил тольяттинскую «Ладу»

Сегодня футбольный клуб «КАМАЗ» в матче первенства ПФЛ со счетом 5:0 обыграл «Ладу» из Тольятти. Уже в первом тайме автозаводцы забили в ворота соперника три мяча.

Счет в игре открыл защитник Александр Куликов, который отличился на 16-й минуте встречи. Через 15 минут форвард Роман Янушковский стал автором второго гола. А за три минуты до свистка на перерыв Янушковский сделал дубль, установив счет первой половины игры – 3:0.

В перерыве матча президент ФК «КАМАЗ», мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вместе с генеральным директором клуба Айнуром Миннехановым наградили юных воспитанников спортивных школ «КАМАЗ» и «Строитель».



Во втором тайме подопечные Ильдара Ахметзянова не сбавили атакующего напора и забили еще два гола. На 77-й минуте нападающий Виталий Жиронкин сделал счет 4:0, а еще через три минуты нападающий Редван Османов установил окончательный счет встречи – 5:0 в пользу хозяев.

Эта победа стала для татарстанцев 19-й в сезоне. «КАМАЗ» по-прежнему лидирует в группе 4 первенства ПФЛ, набрав 58 очков после 25-ти игр. У «Тюмени», которая идет второй, на пять очков меньше, но одна игра в запасе.

Следующий матч челнинцы сыграют дома 30 мая против «Волны» из Нижегеородской области.