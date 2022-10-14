«КАМАЗ» в Набережных Челнах примет «Енисей» в рамках Первой лиги

В пятницу матч между «КАМАЗом» и «Енисеем» откроет программу 14-го тура Первой лиги по футболу. В преддверии очного поединка команды делят третью строчку в турнирной таблице, имея в своем активе по 23 набранных очка.

«КАМАЗ» в этой встрече не сможет рассчитывать на трех дисквалифицированных футболистов. Игру точно пропустят Никита Маляров, Амир Мохаммад и Артем Абрамов. В составе «Енисея» таких игроков нет.

Татарстанская команда не проигрывает в чемпионате на протяжении трех последних матчей. За это время «КАМАЗ» дважды сыграл вничью с «Велесом» (1:1) и «Волгарем» (0:0), а также обыграл «Родину» (2:0). «Енисей» победой завершил две последние игры – «Динамо» (2:0), «Родина» (2:0).

Матч рассудит бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. Ему будут помогать Адлан Хатуев из Грозного и представитель Смоленска Владимир Миневич.

Игра в Набережных Челнах начнется в 17:00 по московскому времени. Встречу в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».