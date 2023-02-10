КАМАЗ в марте вернется к досанкционному объему выпуска автомобилей

Автомобильный завод КАМАЗа планирует нарастить производство грузовиков в марте до 210 единиц, что соответствует показателям начала прошлого года, говорится в газете «Вести КАМАЗа» со ссылкой на директора завода Антона Сарайкина.

«В январе (2022 года – прим. Т-и) темп сборки был на уровне 210 автомобилей в сутки, 70 из которых были поколений К5 и К4. После событий в феврале, повлекших изменение экономической ситуации и перекраивание логистических цепочек, надо было активно наращивать сборку большегрузов поколения К3. Несмотря на сложные условия, завод закончил год с хорошими показателями, но адаптироваться к ситуации надо было быстрее», – отметил директор завода.

По данным газеты, в январе этого года темп сборки на главном сборочном конвейере составлял 190 автомобилей в сутки.

«В феврале планируется сборка 200 автомобилей в сутки, в марте она вырастет до 210, к осени надо ускориться до сдачи 220 большегрузов. Конвейеры уже сейчас готовы к увеличению темпа, вопрос в своевременных поставках всех необходимых комплектующих, в том числе узлов агрегатного производства», – сказал Сарайкин.

Также он сообщил, что завод готов к серийной сборке обновленного магистрального тягача K5 модели 54901. «Практически каждый день на конвейере закладывается по 17 большегрузов этой модели, в плане февраля значится сборка 270 автомобилей», – цитирует директора завода газета.