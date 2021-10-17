«КАМАЗ» в Краснодаре с минимальным счетом уступил «Кубани»

Футбольный клуб «КАМАЗ» в матче 18-го тура первенства ФНЛ проиграл сегодня в Краснодаре местной «Кубани» со счетом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече влетел в ворота голкипера челнинцев Олега Баклова на 40-й минуте матча. Отличился полузащитник «Кубани» Азамат Гурфов.

Это поражение стало для «КАМАЗа» уже 6-м в этом сезоне. Также на счету команды 6 побед и 6 ничьих. Клуб из Набережных Челнов занимает 10-е место в турнирной таблице (24 очка).

В следующем туре первенства ФНЛ «КАМАЗ» 23 окятбря дома примет московский «Спартак-2».