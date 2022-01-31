КАМАЗ в этом году выпустит 4 беспилотника «Континент» и протестирует их на трассе М-11

Компания «КАМАЗ» в этом году планирует изготовить четыре опытных образца грузовика шестого поколения «Континент», говорится в сообщении «Вести КАМАЗа».

«В течение года машины, обладающие третьим из пяти уровней автономности, должны набрать свыше 20 тыс. км пробега на тестовой трассе М-11 Нева. Третий уровень позволяет водителю участвовать в управлении грузовиком только в нештатных ситуациях», – говорится в сообщении.

Компания напоминает, что Правительство РФ определило М-11 как трассу для тестирования беспилотных автомобилей. Запуск движения автономного транспорта – часть проекта «Беспилотные логистические коридоры», в котором участвуют производители беспилотников, банки, лизинговые компании, грузоперевозчики.

«В течение восьми лет проект охватит порядка 20 тыс. км дорог федерального значения, включая строящуюся М-12. В 2023 году "КАМАЗ" рассчитывает включить свои беспилотники в систему грузоперевозок отечественных логистических компаний», – отмечается в информации.

КАМАЗ презентовал грузовик поколения К6 – КАМАЗ-54907, «Континент» – на выставке Comtrans-2021. У автомобиля гибридный мотор, работающий как на дизтопливе, так и на электричестве. Грузовик имеет третью степень автономности. Он в состоянии сам двигаться по прямой, перестраиваться, останавливаться перед препятствиями, поддерживать заданный скоростной режим при движении в колонне.

Ранее в интервью RTVI генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин отметил, что в будущем на дорогах общего пользования будет только одна проблема – «как уживется автомобиль с человеком с беспилотником». «Беспилотник все будет делать правильно. Человек часто непредсказуем во время управления», – считает глава компании.