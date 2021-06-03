КАМАЗ в этом году намерен выпустить 2,4 тыс. автомобилей нового поколения К5

В этом году КАМАЗ планирует выпустить 2,4 тыс. автомобилей нового поколения К5. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин на рабочем совещании в Набережных Челнах с участием главы Правительства России Михаила Мишустина и Президента РТ Рустама Минниханова.

«Мы намерены каждый год не только удваивать производство, но даже больше. В этом году у нас в плане выпуск 2,4 тыс. новых автомобилей», — рассказал Когогин.

Он добавил, что в 2022 году планируется выпустить уже 6,7 тыс. грузовиков К5 (тяжелые, полноприводные, среднетоннажные) и 12 тыс. — в 2023 году. «Такими темпами мы собираемся наращивать объемы производства», — подчеркнул гендиректор компании.

Он убежден, что необходимо расширить мощности по производству моторов до 30 тыс. единиц, добиться 100-процентной локализации кабин. «Остался один серьезнейший проект — это мосты. Мы сами производим 120-140 тыс. мостов старой конструкции. Мы спроектировали новый мост, он сейчас проходит ресурсные испытания. Уверены, что конструкция получилась», — отметил Когогин.

Согласно бизнес-плану, в этом году компания собирается произвести и реализовать 37 тыс. автомобилей. Из них на российский рынок поступит 32 тыс. автомобилей, остальные — на экспорт. Ожидается, что объем инвестиций составит более 16,7 млрд рублей. Из них на развитие модельного ряда будет направлено 13 млрд рублей, свыше 1 млрд — на НИОКР.