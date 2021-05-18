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Ру Тат
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18 мая 2021  18:28

«КАМАЗ» в Димитровграде добился уверенной победы над «Ладой»

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Футбольный клуб «КАМАЗ» обыграл сегодня Димитровграде местную «Ладу» со счетом 3:0. Все три гола татарстанцы забили уже в первом тайме.

На 9-й минуте полузащитник Евгений Воронин открыл счет в матче. Второй гол был забит на 26-й минуте – отличился нападающий Руслан Галиакберов. Для него этот забитый мяч стал уже 14-м в нынешнем розыгрыше первенства ПФЛ. Еще через пять минут полузащитник Олег Калугин установил, как оказалось, окончательный счет матча – 3:0 в пользу «КАМАЗа».

Это победа стала для команды из Набережных Челнов уже 18-й в сезоне в 24-х проведенных матчах. «КАМАЗ» по прежнему лидирует в 4-й группе первенства ПФЛ. 

23 мая команда Ильдара Ахметзянова сыграет дома с тольяттинской «Ладой». Начало встречи в 17:00.

ФК КАМАЗ
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