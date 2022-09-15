КАМАЗ в 2023 году выведет на рынок газомоторные К5 на сжиженном природном газе

Компания «КАМАЗ» планирует вывести на рынок в конце 2023 года газомоторные магистральные тягачи КАМАЗ-54901 на сжиженном природном газе (СПГ), сообщил генеральный директор предприятия Сергей Когогин в рамках Петербургского международного газового форума.

Разработка с двигателем под СПГ демонстрируется на выставке в ходе форума. Также экспонируется газомоторный автобус КАМАЗ-6250 (4х4) на СПГ.

Кроме того, планируется начать выпуск автомобилей поколения К5 моделей КАМАЗ-65657 (6х4) и КАМАЗ-65658 (6х2) на компримированном (сжатом) газе – КПГ. На этих моделях применяется локализованная кабина и газовый двигатель КАМАЗ Р6 мощностью до 450 л.с., производство которого организовано на предприятии.

«Будущее «КАМАЗа» связано с поколением автомобилей К5, которые на российском рынке уже по праву заняли место в премиум-сегменте. Принимая во внимание, что использование газомоторного топлива является стратегическим приоритетом компании, разработка и освоение дизельных и газовых моделей поколения К5 ведутся одновременно», – рассказал Когогин на форуме.

По его мнению, газомоторная техника подтвердила свою эффективность и уже является полноценной альтернативой дизельной. Он считает, что переход на широкое использование газомоторного топлива становится более актуальным в текущих сложных экономических условиях.

Гендиректор отметил, что на КАМАЗе создано массовое производство широкой гаммы автомобилей и автобусов, использующих как компримированный, так и сжиженный природный газ. Парк автомобилей и автобусов на природном газе, изготовленных на предприятии, приближается к 17 тысячам.

Когогин сообщил, что компания в кратчайшие сроки в основном решила проблемы, вызванные западными санкциями. Были предприняты своевременные меры по замещению импортных изделий в составе продукции аналогами российского производства. В результате обеспечено устойчивое производство серийного модельного ряда.

В частности, учитывая высокий спрос на полноприводные газомоторные автомобили К3, предприятие в приоритетном порядке разработало модернизированные версии этих моделей с газовым двигателем КАМАЗ V8 и уже с октября начинает их производство.