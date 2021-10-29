КАМАЗ в 2022 году построит полигон для беспилотников

КАМАЗ приступил к строительству полигона, предназначенного для испытания новых моделей автотехники КАМАЗ, в том числе беспилотников, сообщила пресс-служба предприятия.

Полигон расположится рядом с научно-техническим центром КАМАЗа.

На площадке будут проходить испытания всех разрабатываемых автомобилей КАМАЗ на управляемость и устойчивость, тормозные испытания, испытания по внешнему шуму, будут настраиваться электронные системы управления, АDАS-системы.

«Для испытания роботизированных автомобилей будет построен городок с макетами зданий, с перекрестками и светофорами, чтобы смотреть, как роботизированный автомобиль ведет себя в реальных условиях. На участке дороги появится большой тоннель, с помощью которого будут тестироваться радары, лидары систем помощи водителю. Кроме того, будут специальные трассы с различной крутизной подъемов и спусков, дороги с булыжным покрытием, с покрытием «бельгийская мостовая», специальным покрытием «базальтовая дорога» для испытаний антиблокировочной и противобуксовочной систем», – говорится в пресс-релизе.

Здесь планируется проводить до 80% от всего объема испытаний.

«Про 100% мы не говорим, какие-то испытания, как и раньше, будем вынуждены проводить на полигоне НАМИ в подмосковном городе Дмитрове. Дело в том, что для грузового автомобиля, тем более с такими массами, как у нас, на некоторые испытания нужна большая скорость. Протяженность трассы на нашем полигоне – 770 метров. Например, 40-тонные автопоезда на таком участке большой скорости развить не смогут. Кроме этого, останутся также наши традиционные площадки для различных специальных испытаний в Московской и Астраханской областях, в Крыму, в Ханты-Мансийском автономном округе», – цитирует пресс-служба главного конструктора по испытаниям – руководителя службы Главного конструктора по испытаниям НТЦ Рамиля Гиниятуллина.

Ориентировочный срок окончания строительства – октябрь 2022 года. Первые дороги планируется начать использовать уже в этом году.

Площадь полигона составит 11 га, в перспективе она может увеличиться еще на 5 га.