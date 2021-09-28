КАМАЗ в 2022 году планирует запустить производство спецтехники в Туркменистане

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин обсудили совместные проекты. Встреча состоялась в ходе визита делегации Татарстана в Туркменистан, сообщает пресс-служба предприятия.

В частности, стороны обсудили проект по организации производства спецтехники в Туркменистане. «На сегодня подготовлен перечень спецнадстроек, предлагаемых к монтажу в Туркменистане, рассматривается возможность сборки автоцистерн под питьевую и техническую воду, топливовозов, автомобилей с кран-манипуляторной установкой, мусоровозов, автовышек», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Строительство и пуск в эксплуатацию монтажного корпуса на базе сервисного центра в Ашхабаде запланированы на IV квартал 2022 года», — уточняют на предприятии.

Туркменистан — один из крупных рынков сбыта камазовской продукции. За время сотрудничества КАМАЗ поставил в страну более 11 тыс. автомобилей. Из них 2 тыс. поставлены в течение последних трех лет.

С 2008 года в Ашхабаде работает учебно-сервисный центр «КАМАЗ» площадью более 5 тыс. кв. метров. Компания строит в велаятах Туркменистана новые автоцентры. Официальное открытие сервисного центра в Туркменбаши запланировано на конец октября 2021 года. До конца 2021 года компания планирует открыть сервисный центр в Лебапе, в 2022 году — центры в Мары и Дашогузе.