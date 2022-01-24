КАМАЗ в 2021 году увеличил производство грузовиков на 18%

Компания «КАМАЗ» в прошлом году произвела 44,1 тыс. грузовых автомобилей, что на 18% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба предприятия.

«Прошлый год был сложным для нашего производства. Нарушение поставок различных компонентов для автомобилей коснулось всех производителей, в том числе и «КАМАЗа». Но благодаря слаженным действиям всех подразделений компании нам удалось избежать остановок производства и выйти на один из лучших производственных результатов за последние десять лет», – цитирует генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина пресс-служба.

Также компания приводит оценку деятельности генерального директора госкорпорации «Ростех», председателя совета директоров КАМАЗа Сергея Чемезова. По его словам, «предприятие на верном пути».

«Продолжается модернизация производства, в 2021 году более 13 млрд рублей инвестировано в развитие модельного ряда, свыше 1 млрд – в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. На рынок выведены новые модели грузового транспорта поколения К5, расширяется производство электробусов, завершена разработка КАМАЗ-6290 – экологичного общественного транспорта на водородных топливных элементах. Все это – задел на будущее, который обеспечит безусловное лидерство компании. Наша цель на ближайшую перспективу – освоить производство всего модельного ряда грузовиков поколения К5, увеличить производство пассажирского транспорта до 2 тыс. единиц в год, существенно нарастить экспорт нашей продукции», – отметил Чемезов.