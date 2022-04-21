КАМАЗ в 2021 году увеличил экспорт на треть, основной рынок - Азия

Компания «КАМАЗ» в 2021 году экспортировала 5,8 тыс. автомобилей, сборочных комплектов деталей и сборочных комплектов, что на 33,6% больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба предприятия.

Выручка от экспортных продаж составила почти 23 млрд рублей, в том числе 3,4 млрд рублей - от экспорта запасных частей.

КАМАЗ поставляет продукцию в более чем в 50 стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Восточной Европы и Латинской Америки.

«Наиболее значимыми экспортными рынками для "КАМАЗа" стали Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Вьетнам», - подчеркнула компания.

В структуре экспорта на долю полнокомплектных автомобилей пришлось 46%, оставшуюся часть - 54% - обеспечили поставки сборочных комплектов деталей и сборочных комплектов на сборочные предприятия в Казахстане, Узбекистане, Литве, Азербайджане.

«КАМАЗ» также отметил, что компанию признали победителем конкурса «Экспортер года Республики Татарстан» в сфере промышленности.